BUENOS AIRES (ANP) - De Argentijnse president Javier Milei heeft donderdag in een televisietoespraak gezegd dat hij de sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden zal aanscherpen. Hij sprak van "gunstige winden" voor de Argentijnse aanspraak op de eilanden, waarvan Buenos Aires en Londen de soevereiniteit betwisten.

Argentinië zal zich meer inspannen om sancties op te leggen, niet alleen tegen de betrokken bedrijven, maar ook tegen hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Ook versterkt Argentinië de defensiemiddelen in het zuiden voor onder meer een te bouwen marinebasis, aldus Milei.

De aankondiging komt daags nadat de Amerikaanse president Donald Trump, zijn ideologische bondgenoot, zei niet uit te sluiten dat het Amerikaanse standpunt van neutraliteit ten aanzien van de Falklandeilanden zou worden "herzien".

Milei's fellere toon staat in contrast met zijn eerdere oproep om het geschil via diplomatieke weg op te lossen. In 1982 viel Argentinië de Malvinas, zoals zij de eilanden noemen, binnen. Het bleef na een korte oorlog echter Brits grondgebied.