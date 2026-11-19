ANTALYA (ANP) - In Antalya is donderdagmiddag een tweede conceptversie voor de slotverklaring van de VN-klimaattop gepubliceerd. Daarin ontbreken passages over het afbouwen van fossiele brandstoffen. In het eerste concept, dat maandag het licht zag, werden landen nog opgeroepen tot "snellere actie om fossiele brandstoffen uit te faseren". Maar in een nieuwe versie van donderdagmiddag wordt met geen woord meer gerept over fossiel.

De verwachting is dat ook over deze bijgewerkte versie nog veel discussie zal komen. Het is gebruikelijk dat op de jaarlijkse klimaatconferenties meerdere concepten voorbijkomen, voordat er een tekst ligt waar alle landen zich voldoende in kunnen vinden.