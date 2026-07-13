PARIJS (ANP) - Frankrijk gaat "in de komende dagen" de Russische ambassadeur ontbieden, meldt minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot aan de Franse zender BFMTV. De minister beschuldigt Rusland van spionage en sabotage in zo'n tien Europese landen, waaronder Frankrijk.

Barrot zegt dat Rusland heeft geprobeerd om informatie te stelen en netwerken plat te leggen. Hij verwijst naar een eerdere aanval op de spoorwegen in Polen, waar Rusland ook verantwoordelijk voor wordt gehouden. Volgens Frankrijk werden dit soort operaties uitgevoerd door de Russische inlichtingendienst FSB en werden bijvoorbeeld ook Franse ministeries hier slachtoffer van. Frankrijk zou echter de capaciteit hebben om die aanvallen op tijd te detecteren en de verdediging tegen cyberaanvallen hebben versterkt.

De minister zegt ook sancties op te leggen aan negen individuen en vier andere entiteiten die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanvallen.