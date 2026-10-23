Frankrijk zet 70.000 agenten in bij protesten zaterdag

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Frankrijk zet zaterdag 70.000 politieagenten en gendarmes in om de orde te bewaren tijdens de verwachte grote protestdag. De Franse regering erkende vorige week niet goed voorbereid te zijn op de grote rellen die ontstonden bij demonstraties in het hele land en wil dit keer voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt.

"We zijn er klaar voor om morgen extreem streng te zijn en niets te tolereren", zei minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez een dag voor de protesten. Volgens hem circuleren er op sociale media oproepen van radicaal-linkse bewegingen om net als vorige week vernielingen aan te richten en te plunderen. "We hebben het hier niet over een leuk protest."

De Franse autoriteiten hebben deze week in meerdere steden avondklokken ingesteld om de rust te laten terugkeren. Voor zaterdag zijn veel demonstraties verboden.

Zo'n 2700 mensen werden opgepakt vanwege de rellen van vorige week. 217 van hen zijn al veroordeeld tot celstraffen.