Franse media: lege straten na invoering avondklok

PARIJS (ANP) - In Frankrijk is het in de nacht van maandag op dinsdag rustig gebleven, zo meldden diverse Franse media, waaronder Le Parisien en Le Monde. Op beelden is te zien dat de straten in Parijs leeg zijn, terwijl een helikopter boven de stad rondvliegt om toezicht te houden.

In Lyon was het even onrustig toen er, voordat de avondklok inging, voor het toeristenbureau een bijeenkomst werd gehouden, zo meldt Le Monde. Mensen waren daar bijeengekomen om hun solidariteit te tonen met winkeleigenaren en oproerpolitie.

Een extreemrechtse groep sloot zich aan bij de bijeenkomst en trok daarna door het centrum van de stad. Zij verlieten daarna het gebied waar de avondklok van kracht is en gingen uiteen toen ze op een bus met oproerpolitie stuitten.

In meerdere Franse steden is een avondklok van kracht na de rellen die uitbraken afgelopen weekend. In onder meer Lille en delen van Parijs, Lyon en Nice geldt een avondklok. Bordeaux werd maandagavond laat aan dat rijtje toegevoegd. Daar mogen minderjarigen een week lang van 22.00 tot 07.00 uur alleen onder begeleiding van een gezaghebbende ouder of voogd de straat op.