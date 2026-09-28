Franse oud-president Hollande overweegt terugkeer

PARIJS (ANP) - De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij ook denkt te kunnen winnen.

"Je kandideren voor het presidentschap is niet een beslissing die je lichtvaardig neemt", zegt Hollande tegen de krant. "Het is iets wat ik alleen zou doen in buitengewone omstandigheden."

De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Die mag na twee termijnen niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen.

Hollande is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich in elk geval niet aangemeld voor de voorverkiezing die die partij samen met andere centrumlinkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Als die voorverkiezing een kandidaat oplevert die een realistische kans heeft om het presidentschap te winnen, zal Hollande die steunen.