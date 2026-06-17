G7-leiders eens over verhogen druk op Russische economie

ÉVIAN-LES-BAINS (ANP) - Leiders van de G7-landen staan eensgezind achter Oekraïne, inclusief de territoriale integriteit van het land, en hebben afgesproken de druk op de Russische oorlogseconomie verder op te voeren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring.

De leiders, die in de Franse plaats Évian-les-Bains zijn voor een top, verwelkomden daarnaast de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Er wordt gesproken van een "historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft".

Ze melden in de verklaring dat zij bereid zijn bij te dragen aan de uitvoering ervan. Ook zeggen ze zich in te zullen spannen om de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz te verminderen en de energievoorraden te vergroten.

De Groep van Zeven (G7) bestaat uit zeven landen: Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie maakt deel uit van de G7.