Geen drones boven WK-stadions in speelsteden VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - Tijdens het WK voetbal in juni en juli mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven stadions in de Amerikaanse speelsteden. Het verbod geldt ook voor supportersevenementen. Dat heeft luchtvaartautoriteit FAA aangekondigd.

Tenzij speciale toestemming is verleend, geldt rond stadions een vliegverbod binnen een straal van 5,6 kilometer tot een hoogte van 900 meter. Voor supportersevenementen geldt een straal van 1,8 kilometer en 300 meter hoogte.

Overtreders riskeren boetes tot 100.000 dollar, inbeslagname van apparatuur en strafrechtelijke vervolging, meldt de FAA.

De FBI zegt betrokken te zijn bij het naleven van de regels. Tijdens het WK maakt de FAA gebruik van een nieuw handhavingssysteem, DETER, dat drone-overtredingen snel registreert.