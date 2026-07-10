PERPIGNAN (ANP) - Van de inwoners die waren geëvacueerd door de natuurbranden in het departement Pyrénées-Orientales, in het zuidoosten van Frankrijk, mogen vrijdag ook de laatste terugkeren naar hun huizen, meldt de prefectuur op X. Donderdag mochten de bewoners van negen gemeenten al terug naar huis.

Als gevolg van de branden in het gebied werden eerder deze maand zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd. Het gaat om bewoners van het stadje Ille-sur-Têt en meer dan twintig gemeenten in het massief van de Aspres, in de buurt van Perpignan.

De weersomstandigheden zijn inmiddels een stuk gunstiger, waardoor de lokale autoriteiten verwachten de branden voor het einde van de dag onder controle te hebben, afhankelijk van verdere ontwikkelingen.

"Inwoners moeten nog wel waakzaam blijven en de instructies van de autoriteiten blijven opvolgen", aldus de prefectuur. Ongeveer driehonderd brandweerlieden blijven nog ter plaatse om de branden te bestrijden en te voorkomen dat het vuur weer oplaait.