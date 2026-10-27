Gewonden bij inrijden auto op menigte in Duitsland

HANNOVER (ANP/DPA) - Meerdere mensen zijn in Duitsland gewond geraakt toen een auto inreed op mensen. De politie nam het voertuig onder vuur, meldt een woordvoerster.

Het incident vond maandagavond laat plaats in Neustadt am Rübenberge, in het aan Nederland grenzende Nedersaksen. De politie spreekt over vier of vijf gewonden. Niemand zou in levensgevaar zijn.

Agenten konden tijdens het incident snel ingrijpen, omdat ze toevallig in de buurt waren voor een verkeerscontrole. De verdachte of verdachten sloegen daarna op de vlucht. Ze lieten de auto achter.

De politie vermoedt dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Er zou waarschijnlijk met opzet zijn ingereden op de groep.