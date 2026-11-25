CARTAGENA (ANP/RTR) - Zeker twintig mensen worden vastgehouden door een groep gewapende mannen die zich verschanst heeft in een filiaal van de Colombiaanse supermarktketen Éxito. De gijzelneming gebeurde nadat de politie een poging had verijdeld van de mannen om een geldwagen te overvallen.

De groep gewapende mannen heeft al tien andere gijzelaars vrijgelaten, meldden president Abelardo De La Espriella en de nationale politie. De president is ter plaatse en heeft de leiding genomen over een grootschalige operatie waarbij de politie, de marine en speciale eenheden betrokken zijn. "Ik garandeer het Colombiaanse volk dat we deze mensen zullen bevrijden", beloofde hij.

Beelden van persbureau Reuters tonen een grote groep zwaarbewapende militairen en politieagenten buiten de winkel in de wijk La Castellana in Cartagena. Die havenstad, een trekpleister voor toeristen, staat bekend om haar historische, ommuurde koloniale centrum.

Autoriteiten hebben nog geen details verstrekt over de identiteit van de gijzelnemers of de gijzelaars.