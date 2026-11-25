MOERMANSK (ANP/RTR) - De gouverneur van de Noord-Russische regio Moermansk is opgepakt in een groot corruptieonderzoek, meldt justitie. Andrej Tsjibis wordt verdacht van betrokkenheid bij het verduisteren van meer dan 39 miljoen roebel (432.000 euro) aan overheidsgeld.

Tsjibis zou zich hebben laten omkopen bij de aanbesteding voor de bouw van een snelweg. Volgens de krant Kommersant nam hij een boot aan.

De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Tsjibis is de eerste zittende gouverneur die sinds de invasie in Oekraïne wordt opgepakt voor corruptie. Hij zit in voorarrest.

Regio

Moermansk wordt gezien als een strategisch belangrijke regio. Het ligt in het poolgebied en grenst aan Finland en Noorwegen. De grootste arctische haven van Rusland ligt in Moermansk en ook de marine heeft er veel oorlogsschepen.

Experts denken dat de vaarroute voor de kust van Moermansk steeds belangrijker wordt. Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid ijs daar af en kunnen schepen er makkelijker varen.