Groot protest in Noord-Ierland tegen omstreden Oranjemars

PORTADOWN (ANP/AFP) - Duizenden mensen hebben zich in de Noord-Ierse stad Portadown verzameld om een pro-Britse protestantse mars tegen te houden. Een rechter had besloten dat de omstreden mars van de Oranjeorde zondagochtend voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Garvaghy Road mocht trekken.

Er was toestemming voor 35 Orangisten om stil langs de straat te marcheren, zonder muziek of aanhangers. Ongeveer 2000 mensen hebben zich zondagochtend verzameld in een tegenprotest rond Garvaghy Road. De mars is daarom uitgesteld. Eerdere pogingen om de mars door te drukken, of juist te verhinderen, hebben geleid tot ernstige ongeregeldheden.

Garvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. In 1998 werd er een overeenkomst gesloten, maar sporadisch loopt de spanning weer op.

De Britse premier Andy Burnham roept op tot kalmte bij beide partijen.