HÉRAULT EN AUDE (ANP/AFP) - In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waardoor tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. Honderden brandweerlieden zijn ingezet om de vlammenzee in de departementen Hérault en Aude te bestrijden.

Volgens de prefectuur had het vuur laat op de avond al 800 hectare in de as gelegd. "De brand is op sommige momenten wel ingedamd", liet een bron weten aan persbureau AFP, "maar de situatie is nog niet onder controle". De omstandigheden op de grond zijn zwaar voor de brandweer; het heuvelachtige terrein is lastig bereikbaar via de weg. Daarom worden er blusvliegtuigen ingezet om het vuur vanuit de lucht te bestrijden.

De brand wordt aangewakkerd door aanhoudende droogte en harde wind. Het incident vindt plaats precies een jaar na grote bosbranden in de regio Corbières en slechts enkele dagen na een hittegolf die een groot deel van Europa in zijn greep hield. Voor de komende tijd wordt alweer een nieuwe hittegolf voorspeld.