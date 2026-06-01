GENUA (ANP) - In een grot in het noorden van Italië is een 20-jarige man vast komen te zitten door een rotsblok op zijn voet. Het slachtoffer zit sinds zondagmiddag op 120 meter diepte vast in de Grotta dei Cinghiali Volanti, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Tientallen reddingswerkers proberen hem te bevrijden.

De man is een grotonderzoeker uit de Italiaanse regio Ligurië. De grot waar hij vastzit, in het noordelijker gelegen Piëmont, bij het dorp Garessio, werd in 2007 ontdekt. Het gebied is populair bij speleologen.

Over de toestand van de man is niets bekendgemaakt. Volgens ANSA gaat het om een "complexe reddingsoperatie". Er zijn onder meer experts ingeroepen die uitzoeken hoe het rotsblok te verwijderen dat de man belemmert weg te komen. Ook wordt onderzocht of er rotsgangen verbreed moeten worden om het slachtoffer met een brancard af te kunnen voeren.

Er is in de grot een telefoonlijn gelegd voor makkelijker contact met de buitenwereld.

Reddingsacties in diepe Italiaanse grotten komen vaker voor. Die operaties duren vaak tientallen uren.