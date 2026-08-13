Grote Russische raffinaderij halfjaar dicht na droneaanval

ORSK (ANP/RTR) - Een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland moet een halfjaar dicht voor reparaties na een Oekraïense droneaanval deze week. Voor de reparatie zijn onderdelen nodig die moeten worden geïmporteerd, zei regionaal gouverneur Jevgeni Solntsev. Dat is door de economische sancties tegen Rusland lastig en tijdrovend.

Brokstukken van drones hebben cruciale infrastructuur van het complex beschadigd. Het hele complex in Orsk is volgens de gouverneur nu buiten bedrijf en dat kan plaatselijk in de regio Orenburg tot brandstoftekorten leiden. In de regio probeert de politie de toeloop op de circa 230 pompstations die brandstof hebben al onder controle te houden. Solntsev vraagt om geduld.

De raffinaderij op ongeveer 1300 kilometer ten oosten van Oekraïne stamt uit de jaren 30 en kan jaarlijks 6,6 miljoen ton ruwe olie verwerken.