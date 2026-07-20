Hamas benoemt Khalil al-Hayya tot nieuwe leider

GAZA-STAD (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft Khalil al-Hayya officieel benoemd tot leider. Hij was al de hoofdonderhandelaar van Hamas in de indirecte gesprekken met Israël en overleefde meerdere Israëlische aanvallen die tegen hem waren gericht.

Hamas heeft de afgelopen jaren meerdere leiders gehad die stuk voor stuk zijn gedood door Israël. De 65-jarige Al-Hayya was zelf het doelwit van een Israëlische aanval op de Qatarese hoofdstad Doha eind 2025. De nieuwe Hamas-leider woonde daar en praatte vanuit daar ook met bemiddelaar Qatar. Die luchtaanval leidde tot grote internationale verontwaardiging.

Afgelopen mei is de zoon van al-Hayya nog omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Ook bij de aanval in Doha werd een zoon van hem gedood.