NEW ORLEANS (ANP/DPA) - De haven van New Orleans heeft de eigenaren van de tanker aangeklaagd die vrijdag is gebotst tegen een riviercruiseschip op de rivier de Mississippi. Dat schreven Amerikaanse media zaterdag.

De haven houdt de tanker verantwoordelijk voor de botsing, die volgens CBS News en CNN meer dan een miljoen dollar (ruim 900.000 euro) schade heeft veroorzaakt.

Het riviercruiseschip lag aangemeerd toen de tanker ertegenaan botste. Het cruiseschip kapseisde.

Alle 130 passagiers hebben de botsing overleefd. 32 mensen zijn in ziekenhuizen opgenomen. Niemand van hen had levensbedreigende verwondingen.