OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby is blij dat hij van de rechter zijn voorarrest thuis onder elektronisch toezicht mag uitzitten. "Hij is relatief tevreden met deze uitkomst", zei zijn advocaat Petar Sekulic tegen Noorse media na afloop van de zitting.

De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit had gevraagd om vrijlating, maar daar ging de rechter niet in mee. "Maar hij is goed te spreken over het resultaat zoals het er nu ligt. Het is een alternatief waar hij de komende weken mee kan leven, en daarna zien we wel weer verder", aldus Sekulic.

Of Høiby de gevangenis echt kan verlaten, is nog de vraag. De aanklager is tegen het besluit van de rechter in beroep gegaan. Die beslissing wordt dinsdag genomen.

Volgens Sekulic zijn voorlopig ook nog geen details bekend over de praktische invulling als Høiby naar huis mag. De 29-jarige zoon van Mette-Marit werd vorige maand veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij is in beroep gegaan.