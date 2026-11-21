ANTALYA (ANP) - Het is beter om geen deal te hebben dan een slechte deal, zei Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) zaterdag tijdens de VN-klimaattop in Antalya. Daar proberen de bijna tweehonderd landen nog altijd koortsachtig overeenstemming te vinden over heikele thema's als fossiele brandstoffen en het afvangen en opslaan van CO2.

"Er is duidelijk nog geen overeenkomst", aldus Hoekstra.

De klimaattop duurde officieel tot vrijdag, maar is inmiddels al bijna 24 uur uitgelopen. De Turkse voorzitter, klimaatminister Murat Kurum, riep landen op om hun verantwoordelijkheid te nemen.