Honderden migranten zijn Spaans Melilla binnengedrongen

MELILLA (ANP/DPA) - Ondanks de sluiting van de grens zijn ongeveer vierhonderd migranten erin geslaagd de Spaanse exclave Melilla binnen te dringen. De voorzitter van het bestuur van de autonome Spaanse stad, Juan José Imbroda, zei dat ze over een landweg en een dam erin slaagden binnen te komen, maar dat de toestand verder onder controle is.

Melilla ligt ongeveer 225 kilometer ten oosten van Ceuta. Beide plaatsen aan de Middellandse Zee zijn omsloten door Marokko. Donderdag arriveerden in Ceuta veel migranten die over het strand en om een dam in zee heen binnendrongen. Volgens anonieme zegslieden van de politie gaat het om mogelijk 20.000 mensen, vooral jonge Marokkanen.

Media melden dat de migrantenstroom werd uitgelokt door het plotseling uitblijven van optreden door grenswachters aan de Marokkaanse kant. Laat op donderdag was er weer actie aan de Marokkaanse kant om de stroom te stoppen. Madrid en Rabat zouden al zijn overeengekomen dat Marokko deze migranten terugneemt.