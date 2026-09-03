REMBANG (ANP/AFP) - Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java waren dat minstens 725 leerlingen en 25 docenten. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma dat gefinancierd wordt door de overheid.

Volgens Joko Paryanto, arts in een ziekenhuis in Rembang, zijn achttien leerlingen en docenten in het ziekenhuis behandeld en liggen er nog drie van hen in het ziekenhuis. Eerder deze week werden meer dan vijfhonderd leerlingen in Sidoarjo op Oost-Java naar het ziekenhuis gebracht na het eten van een gratis schoollunch.

Het overheidsprogramma ging in januari 2025 van start. "Tienduizenden mensen zijn slachtoffer geworden sinds de start van het gratis maaltijdprogramma en elke maand komen er nieuwe slachtoffers bij," zegt Ubaid Matraji, onderzoeker bij het Indonesische netwerk voor onderwijsmonitoring.