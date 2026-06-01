BOEDAPEST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Hongaarse overheid wil de grondwet aanpassen om president Tamás Sulyok te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Péter Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen.

Magyar, die een verkiezingscampagne voerde die met name geënt was op het bestrijden van corruptie, heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van Sulyok en andere getrouwen van oud-premier Viktor Orbán. Hij gaf Sulyok daarvoor tot eind mei, een deadline die nu dus verstreken is. Tijdens een overleg op maandagochtend vonden de twee geen toenadering.

De tweederdemeerderheid die de Tisza-partij van Magyar behaalde in april, stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Daarmee wordt het constitutioneel mogelijk Sulyok te verwijderen. Volgens Magyar heeft de president verzaakt de Hongaarse democratie te beschermen tegen de corruptie onder Orbán en de zijnen.

Sulyok zei medio mei nog in een interview niet van plan te zijn om op te stappen.