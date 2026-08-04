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Hoogste Oostenrijkse temperatuur ooit gemeten in Wenen

04 aug , 15:43Buitenland
anp040826146 1
ANP
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WENEN (ANP) - Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord. In de hoofdstad Wenen werd het volgens een voorlopige meting van de nationale weerdienst dinsdag 40,8 graden, warmer dan ooit gemeten in het Alpenland. In het oosten van het land geldt code rood vanwege extreme hitte.
Het vorige record werd gevestigd in augustus 2013. Toen werd 40,5 graden gemeten in het oostelijke plaatsje Bad Deutsch-Altenburg, tegen de grens met Slowakije.
Het is dagen erg warm in Oostenrijk. In Wenen werd maandag ook al een stadsrecord gevestigd met 40,1 graden. Het record dat daardoor gebroken werd, stamde van slechts zes dagen eerder.
De weerdienst GeoSphere Austria waarschuwde vorige week ook al voor extreme droogte. In de eerste zeven maanden van dit jaar is 30 procent minder neerslag gevallen dan gemiddeld.
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