Houthi's melden aanval op Saudische olietankers in Rode Zee

AL-SHUQAIQ (ANP/RTR/AFP) - De Houthi's zeggen twee Saudische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt, omdat ze de zeeblokkade van de Jemenitische groep zouden hebben geschonden.

De Britse scheepvaartmonitor UKMTO ontving een melding van de kapitein van een schip voor de kust van Saudi-Arabië, 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shuqaiq. De olietanker zou geraakt zijn door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning van het schip is bezig de brand te blussen, aldus de UKMTO. Er zouden geen slachtoffers of milieuschade zijn.

Volgens het Saudische persbureau SPA is het schip de ENCELIA geraakt toen het op de Rode Zee voer. Er brak brand uit op de boeg, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid gebracht worden.

De Houthi's kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië aan. Die heeft impact op het verkeer door de Straat van Bab el-Mandeb, een zeestraat die net als de Straat van Hormuz belangrijk is voor de export van olie.