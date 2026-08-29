India verscherpt toezicht op gletsjers na ramp Nepal

NEW DELHI (ANP/AFP) - India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China. Dat maakten de Indiase autoriteiten bekend nadat overstromingen in het bergachtige gebied deze week honderden levens hadden gekost.

Bestuurder Madan Kaushik, die in de Indiase deelstaat Uttarakhand gaat over rampenbestrijding, zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. Daarom worden alle gletsjers en bekende gletsjermeren gemonitord, zegt hij. "We hebben onze teams gevraagd om scherp te blijven en te controleren of er ergens in de staat een vergelijkbare situatie ontstaat."

In Uttarakhand bevinden zich volgens officiële cijfers 1266 gletsjermeren. Gletsjers spelen in de regio een belangrijke rol bij de watervoorziening, maar smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Een enorme watermassa richtte daar grote verwoestingen aan.