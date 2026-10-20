Ingewijden: Iran vertraagt onderhandelingen met VS bewust

TEHERAN (ANP/RTR) - Volgens hoge functionarissen in Iran heeft Teheran de onderhandelingen met de VS opzettelijk gerekt om Donald Trump politiek te verzwakken in aanloop naar de Amerikaanse Congresverkiezingen in november. Bovendien heeft Iran er geen vertrouwen in dat de Amerikanen zich aan gemaakte afspraken zullen houden als er een akkoord is gesloten om de oorlog te beëindigen.

Drie hoge functionarissen en een Iraanse ingewijde zeiden op voorwaarde van anonimiteit tegen persbureau Reuters dat Teheran ervan overtuigd is dat Trump bereid is om opnieuw aan te vallen in de oorlog. "Iran bereidt zich voor op nieuwe Israëlische en Amerikaanse aanvallen, niet op een akkoord met de VS om de oorlog te beëindigen," zei een functionaris.

Een van de functionarissen meldt dat Teheran Washington niet vertrouwt, omdat eerdere aanvallen onderhandelingen dwarsboomden. In juni 2025 voorkwam een Israëlische aanval een nieuw atoomoverleg tussen de VS en Iran. En in februari dit jaar vielen de VS en Israël Iran aan vlak na afloop van een gespreksronde. Trump heeft gezegd dat de VS Iran niet meer zal bombarderen tot de verkiezingen op 3 november, maar volgens de bronnen verwacht Teheran dat de VS vroeg of laat opnieuw zal aanvallen.

Over de aanstaande verkiezingen in de VS, de zogenoemde midterms, zei een functionaris dat "het geestelijk bestuur vastberaden is geen politieke overwinning aan Trump te geven". Trump krijgt veel kritiek in eigen land om de oorlog met Iran en de hoge brandstofprijzen als gevolg van het conflict.