ISTANBUL (ANP/AFP) - De Turkse politie is het hoofdkantoor van de oppositiegezinde zender Halk TV binnengevallen. Live-uitzendingen zijn stilgelegd. Dit meldde de zender woensdagochtend op X.

Tegen zeventien personen is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd, van wie er elf zijn aangehouden. Ze zijn aangehouden in het kader van onderzoek naar de voorzitter van de zender Cafer Mahiroğlu, op verdenking van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Dit staat in een verklaring van openbare aanklagers. Mahiroğlu zelf woont in het buitenland en is niet gearresteerd.

Het nieuwskanaal en de live-uitzendingen op het YouTube-kanaal van Halk TV waren allebei offline. Op het X-kanaal van de zender staat dat een bewindvoerder is aangesteld. Ook melden journalisten van Halk TV geen toegang meer te hebben tot het pand.

Kritiek Erdoğan

De Turkse Journalistenbond (TGS) en Özgür Özel, de leider van de belangrijkste oppositiepartij, de Yeni Parti (Nieuwe Partij), reageerden kwaad. Özel haalde hard uit naar de regering en noemde de inval "zwak en laf".

Vorig jaar werd Halk TV met mogelijke sluiting bedreigd vanwege zijn kritische toon jegens de regering van president Recep Tayyip Erdoğan. Halk TV is de vijfde grote Turkse nieuwszender waarvoor een bewindvoerder is aangesteld door de regering. Het gebeurde eerder bij Flash TV, EKOTÜRK, Habertürk en Tele1.

'Lhbt-propaganda'

Ook sloten de Turkse autoriteiten twee weken geleden de website en socialemedia-accounts van de toonaangevende nieuwswebsite T24. De autoriteiten zeiden dit te hebben gedaan om "lhbt-propaganda".

De afgelopen jaren stelde de regering vaker bewindvoerders aan om het bestuur van gemeenten over te nemen of bedrijven in beslag te nemen.