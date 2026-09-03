TEHERAN (ANP/RTR) - Bij aanvallen van de Verenigde Staten in de nacht van dinsdag op woensdag zijn drie Iraanse legerpiloten en zes marineleden omgekomen, meldt het Iraanse persbureau Tasnim.

Over de marineleden meldt Tasnim: "Tijdens de misdadige aanvallen die twee nachten geleden, op 1 september, door het terroristische Amerikaanse leger in het zuiden van het land werden uitgevoerd, zijn zes leden van de marine van de krijgsmacht van de Islamitische Republiek Iran omgekomen."

Afgelopen weekend laaide de strijd tussen de VS en Iran na enkele weken weer op. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft het Amerikaanse leger hierbij verschillende doelen vernietigd. De onderhandelingen tussen de twee landen over vrede zijn vastgelopen.