Israël: acceptatie Turkse troepen in Syrië was een bedreiging

JERUZALEM/ANKARA (ANP) - De aanvaarding door Syrië van Turkse troepen op een basis in het noordwesten van Syrië vormde een bedreiging. Dat argument voert Israël aan voor een aanval op de basis Abu Duhur in Syrië dinsdag.

"Israël heeft Syrië herhaaldelijk gewaarschuwd dat zo'n aanwezigheid een bedreiging zou zijn voor Israëls veiligheid", zei het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een verklaring. Volgens Israël heeft Syrië "ervoor gekozen deze waarschuwingen te negeren".

De Verenigde Staten hebben de Israëlische aanval op de basis in Syrië omschreven als een "onnodige escalatie". De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack schreef op X "diep bezorgd" te zijn over de aanval.

"Dit bevordert de regionale stabiliteit niet", aldus Barrack. Volgens de gezant heeft de Syrische regering de aanval niet verdiend, omdat ze zich niet vijandig heeft opgesteld en ook herhaaldelijk zou hebben aangegeven liever te de-escaleren. Barrack, die ook ambassadeur in Turkije is, wil dat de twee landen in gesprek met elkaar blijven.

Syrië en Turkije veroordeelden de Israëlische aanval ook. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de Israëlische aanvallen een "schending van Syrië's territoriale integriteit". Het ministerie drong er bij de internationale gemeenschap op aan "sterker stelling te nemen om een eind te maken aan Israëls toenemende agressie tegen Syrië". Het ministerie zei niets over de aanwezigheid van Turkse troepen in Syrië.

Ankara heeft Israël er eerder van beschuldigd dat het Syrië destabiliseert en de nieuwe regering ondermijnt. Turkije is een van de belangrijkste bondgenoten geworden van de Syrische president Ahmed al-Sharaa en helpt bij de opleiding van het Syrische leger en bij de wederopbouw van overheidsinstellingen en infrastructuur.