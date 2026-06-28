Israël erkent volkerenmoord op Armeniërs in Ottomaanse Rijk

JERUZALEM (ANP/DPA) - De Israëlische regering heeft de volkerenmoord op de Armeense bevolkingsgroep tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Ottomaanse Rijk officieel erkend. De erkenning was een initiatief van minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar.

De stap komt tegen de achtergrond van de slechte relaties met Turkije. Turkije bestrijdt dat er van een georganiseerde volkerenmoord sprake was en spreekt van uitbarstingen van geweld tegen de achtergrond van de oorlog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder de Armeense genocide erkend. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd en Netanyahu heeft Erdogan van genocide op Koerden beticht.

Vanaf 1915 werden Armeniërs in het Ottomaanse Rijk in hun woonplaatsen vermoord of gedwongen te lopen naar woestijnen in het huidige Syrië. Bij die tochten stierven tallozen. Er zijn in 1915 en 1916 waarschijnlijk tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs omgebracht. De Turkse Republiek werd in 1923 gesticht.