Israël geeft evacuatiebevel voor plaats in het zuiden van Libanon

EL MANSOURI (ANP) - Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid boven de plaats El Mansouri in het zuiden van Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah.

Op de flyer staat dat het gebied gevaarlijk is en dat inwoners uit de buurt van Israëlische troepen moeten blijven, is te zien op een foto die het persbureau publiceerde. Er staat ook een logo van Hezbollah met een streep erdoorheen op.

Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al lang gebruikt. De VN-mensenrechtencommissaris waarschuwde eerder dat het geven van dit soort evacuatiebevelen het land niet ontslaat van de plicht om burgers te beschermen. Volgens het internationaal recht mogen burgers elders worden ondergebracht voor hun veiligheid, maar dit moet tijdelijk en omkeerbaar zijn.