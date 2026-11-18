GAZA-STAD (ANP) - De Israëlische krijgsmacht voert een operatie uit in de Gazastrook, voorbij de zogeheten "gele lijn", de grens waartoe Israëlische troepen zich zouden hebben teruggetrokken. Dat schrijft Times of Israel. De Israëlische overheidsdienst COGAT roept inwoners in specifieke zones van Gaza op het gebied te verlaten vanwege de lopende operatie.

Volgens COGAT is de actie gericht op "terreurinfrastructuur" en neemt het leger "noodzakelijke maatregelen om het risico op schade aan burgers tot een minimum te beperken". Volgens persbureau Reuters zijn er woensdag drie doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza. Een daarvan zou vlak bij de militaire operatie hebben plaatsgevonden.

Sinds oktober 2025 geldt er een wapenstilstand tussen Israël en Hamas, maar nog elke dag vinden er Israëlische aanvallen plaats. De door de Amerikaanse president Donald Trump opgerichte Vredesraad klaagde woensdag in een rapport dat de toestand in Gaza sinds dat staakt-het-vuren nauwelijks is verbeterd.