Israëlische minister Saar breekt met EU-buitenlandchef Kallas

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zegt alle banden met EU-buitenlandchef Kaja Kallas te verbreken. In een bericht op X schrijft hij dat Kallas zich "al enige tijd geobsedeerd bezighoudt met Israël". Ook zou ze zich "overduidelijk oneerlijk" gedragen tegenover Israël.

Hij noemt een recent bezoek van Kallas aan Mexico in mei, waar zij achter gesloten deuren Israël in verband zou hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.

Volgens Saar hebben diverse Europese politici die suggestie al veroordeeld, maar heeft Kallas zelf zich vooralsnog niet gemeld, laat staan verontschuldigd voor haar opmerking. Kallas zelf heeft nog niet gereageerd op het bericht van Saar.