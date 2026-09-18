Italiaans gevechtsvliegtuig geraakt bij aanval op Saudi-Arabië

TAIF (ANP/DPA) - Een Italiaanse Eurofighter is zwaar beschadigd geraakt door luchtaanvallen op een militaire basis in Saudi-Arabië, meldt het Italiaanse ministerie van Defensie. De straaljager stond geparkeerd op een militaire basis in Taif, vlak bij Mekka. Er raakte niemand gewond.

Het is onduidelijk wie achter de aanvallen zitten, maar ze worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthi's. Het geweld tussen deze groep en Saudi-Arabië laaide sinds juli weer op. Afgelopen week boekten de Houthi's veel terreinwinst. Ze hebben nu onder meer de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb in handen waar Saudi-Arabië veel olie over exporteert.