Japanse defensie vraagt tientallen miljarden voor modernisering

TOKIO (ANP/AFP) - Het Japanse ministerie van Defensie heeft om een recordbedrag gevraagd om verder te kunnen moderniseren. De nadruk moet meer worden gelegd op het tegengaan van "nieuwe oorlogsvoeringsmethoden" en het gebruik van drones en kunstmatige intelligentie.

Het ministerie vraagt voor het begrotingsjaar dat begint in april 2027 om een budget van bijna 9 biljoen yen, omgerekend zo'n 48 miljard euro. Japan wil de eigen defensie versterken nu de spanning met landen als China en Noord-Korea toeneemt.

Zo moet er onder meer een speciale eenheid komen die het land weerbaarder gaat maken tegen pogingen de publieke opinie te beïnvloeden, bijvoorbeeld via desinformatie. Ook wil het ministerie een nieuw AI-systeem om te helpen bij militaire besluitvorming.

Daarnaast moeten er betaalbare drones komen die samen met langeafstandsraketten ingezet kunnen worden om doelen te neutraliseren. En er moeten hypersonische raketten worden ontwikkeld die onder water afgevuurd kunnen worden.