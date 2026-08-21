Japanse ICC-voorzitter niet verrast door sancties VS

DEN HAAG (ANP/AFP) - De voorzitter van het Internationaal Strafhof (ICC), Tomoko Akane, zegt niet verrast te zijn dat de Verenigde Staten haar deze week op de sanctielijst hebben gezet. Wel waarschuwt de Japanse topjuriste in haar eerste reactie dat dit soort maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde.

"Ik had de sancties tegen mij tot op zekere hoogte wel verwacht", aldus Akane in een verklaring. "Het belangrijkste is dat dit niet het begin mag zijn van de teloorgang van de internationale rechtsstaat."

Nederland, Japan en een aantal andere landen en instanties hebben de Amerikaanse sancties veroordeeld. Ook het ICC zelf sprak van een "flagrante aanval op de onafhankelijkheid van een onpartijdige gerechtelijke instelling".

De VS hadden eerder al sancties opgelegd aan meerdere andere rechters en medewerkers van het ICC. Volgens de regering van president Donald Trump is het in Den Haag gevestigde hof een "corrupte en gepolitiseerde" organisatie.