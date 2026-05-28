Jill Biden: ik dacht dat Joe beroerte kreeg in debat met Trump

WASHINGTON (ANP) - De voormalige Amerikaanse first lady Jill Biden zegt dat ze tijdens het zwakke debatoptreden van haar man Joe Biden tegen Donald Trump in 2024 dacht dat hij een beroerte kreeg. Dat zegt ze in een interview met CBS News Sunday Morning, dat dit weekend wordt uitgezonden.

"Ik schrok me rot, want ik had Joe nog nooit zo gezien, noch voor noch na die keer. Nooit", vertelt ze aan CBS News in een woensdag vrijgegeven fragment.

"Ik weet niet wat er gebeurde", aldus Jill Biden. "Toen ik ernaar keek, dacht ik: 'O mijn god, hij krijgt een beroerte.' En ik schrok me dood."

Tijdens het debat struikelde de toen 81-jarige president Joe Biden over zijn woorden, staarde hij met open mond en raakte hij de draad kwijt terwijl hij moeite had om zijn rivaal te pareren.

Bidens prestatie tijdens het debat leidde binnen de Democratische Partij tot grote bezorgdheid. Uiteindelijk resulteerde het in zijn terugtrekking uit de race om het Witte Huis ten gunste van de toenmalige vicepresident Kamala Harris. Zij verloor de verkiezingen van Trump.