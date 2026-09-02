WICKLOW (ANP) - Er is brede steun voor een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor Russische toeristen. Dat heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas woensdag gezegd. Diverse EU-landen pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig de nog twijfelende lidstaten ervan overtuigt dat visarestricties nodig zijn voor de veiligheid van Oekraïne en Europa.

"Lidstaten hebben er al eerder op gewezen dat toeristenvisa worden gebruikt voor sabotageacties", zei Kallas op een persconferentie na afloop van een vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland.

Een van de verdachten die mogelijk achter de droneaanval in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU binnengekomen zijn. Kallas kon dit niet bevestigen. "Als dit waar is, laat het duidelijk zien dat visa een instrument zijn voor mensen die de Europese Unie kwaad willen doen om de EU binnen te komen", zei Kallas.