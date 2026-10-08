BEIROET (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag formeel besluiten tot een nieuwe EU-missie in Libanon. Dat zei Kallas donderdag op een persconferentie in Beiroet. "Deze missie zal een cruciale bijdrage leveren aan de veiligheid in Libanon."

De EU-missie gaat de Libanese strijdkrachten en de interne veiligheidsdiensten adviseren en bijstaan bij het versterken van de territoriale controle, de grensbeveiliging en de interne veiligheid, zei de topdiplomaat.

Kallas benadrukte dat de nieuwe missie geen vervanging is van de VN-vredesmacht UNIFIL. De EU-missie richt zich ook niet alleen op Zuid-Libanon.

Veiligheidsvacuüm

Het Nederlandse kabinet is voorstander van de oprichting van deze EU-missie in Libanon.

Het mandaat van UNIFIL loopt eind dit jaar af. Alle 7500 militairen moeten in 2027 Libanon verlaten. De Libanese premier Nawaf Salam heeft in september gewaarschuwd dat er een vacuüm in de veiligheid van de regio kan ontstaan als er niets voor in de plaats komt. Dat deed hij tijdens zijn speech bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Controle bij Libanon

De UNIFIL-vredesmacht is sinds 1978 actief in Libanon om toe te zien op de Israëlische terugtrekking uit het zuiden van Libanon.

Kallas stelde donderdag dat er geen veiligheidsvacuüm mag ontstaan ​​wanneer UNIFIL vertrekt. "Libanon moet volledige controle hebben over zijn gehele grondgebied. Dat betekent ook dat er stappen moeten worden gezet richting de ontwapening van Hezbollah."

Momenteel wordt over volgens Kallas over een voortdurende VN-aanwezigheid in Zuid-Libanon besproken. "Wij blijven bereid om samen met Libanon, de VN en de leden van de Veiligheidsraad te werken aan de vervolgstappen."