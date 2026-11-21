ANTALYA (ANP) - De VN-klimaattop in het Turkse Antalya loopt verder uit, nu er zaterdag rond het middaguur (lokale tijd) nog altijd geen nieuwe tekst voor een slotverklaring is gepubliceerd. De COP31 duurde officieel tot en met vrijdag, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld over de concepttekst die voorzitters Turkije en Australië donderdag presenteerden.

Met name het feit dat in die tekst niets stond over fossiele brandstoffen, wordt door veel landen en organisaties bekritiseerd. Een bij de onderhandelingen betrokken EU-functionaris waarschuwde voor een 'no deal'-scenario als wijzigingen in de tekst uitblijven. Ook onder meer Frankrijk, Panama en Ivoorkust keerden zich tegen de tekst.

Het Climate Action Network, waarin verschillende klimaat- en ontwikkelingsorganisaties verenigd zijn, zei vrijdag te vrezen dat dit de "slechtste COP ooit" wordt. Volgens de koepelorganisatie ligt er "niets op tafel dat mensen beschermt of ingaat op de prioriteiten van het mondiale zuiden".