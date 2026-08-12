GENÈVE (ANP) - Landen in een gewapend conflict of in een gevoelige geopolitieke situatie die het Eurovisie Songfestival winnen, mogen niet automatisch meer de volgende editie organiseren. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. Tot nu toe was het zo dat de winnaar van het Eurovisie Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza.

"Als het nodig is, dan kan de EBU een onafhankelijke inschatting laten maken van de veiligheid in de regio", stelt de EBU in de verklaring. Afgelopen editie deden vijf landen, waaronder Nederland, niet mee aan het songfestival omdat Israël wel meedeed.