ANTALYA (ANP) - Verschillende landen voeren in de slotfase van VN-klimaattop in Antalya de druk op de onderhandelingen op. Op initiatief van Frankrijk en Panama keerde een tiental landen zich vrijdagmiddag tegen de meest recente tekst van de slotverklaring, die een dag eerder is gepubliceerd.

"We kunnen niet aan de wereld verkondigen dat we inmiddels op een temperatuurstijging van 1,5 graad zitten, en vervolgens gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is", zei de Franse klimaatminister Monique Barbut tijdens een persconferentie. Volgens haar wordt in de huidige concepttekst niet erkend wat het probleem is, namelijk de uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen.

Behalve Barbut lieten ook ministers of andere vertegenwoordigers van onder meer België, Spanje, Ivoorkust, Zweden en Vanuatu tijdens de persconferentie weten niet achter de huidige tekst te staan.