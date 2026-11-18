RIGA (ANP/RTR) - Het Letse parlement heeft ingestemd met het aantreden van een nieuwe centrumrechtse regeringscoalitie onder leiding van premier Andris Kulbergs. Het parlement steunt daarmee zijn voornemen om de groei in de private sector te stimuleren en het aantal ambtenaren te verminderen.

De centrumpartij Verenigde Lijst van Kulbergs behaalde 35,3 procent van de stemmen bij de parlementsverkiezingen van vorige maand, het beste resultaat voor een politieke groepering sinds Letland in 1991 zijn onafhankelijkheid herwon. De partij vormt nu een regering samen met de nationalistische Nationale Alliantie.

De twee partijen beschikken in het honderd zetels tellende parlement over een nipte meerderheid van 51 zetels. Het kabinet bestaat uit een combinatie van politieke benoemingen en technocraten.