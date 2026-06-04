BEIROET (ANP/RTR) - Het staakt-het-vuren waar Libanon en Israël afspraken over hebben gemaakt, zal binnen 24 uur ingaan nadat alle betrokken partijen goedkeuring hebben verleend, zegt de Libanese president Joseph Aoun. Hij lijkt daarmee te verwijzen naar Hezbollah. Die groepering moet volgens de overeenkomst meewerken, maar was zelf niet bij de onderhandelingen betrokken.

Israël en Libanon kwamen bij gesprekken in Washington overeen dat er een nieuw staakt-het-vuren komt. Hezbollah zou ook met aanvallen moeten stoppen, omdat Israël anders doorgaat met aanvallen op onder meer de hoofdstad Beiroet. Hezbollah heeft nog niet openlijk op de afspraken gereageerd.

In de uren nadat de nieuwe afspraken bekend werden gemaakt, werden nog meerdere Israëlische aanvallen gemeld in Libanon.

Iran steunt Hezbollah en heeft een bestand in Libanon als voorwaarde gesteld voor een vredesdeal in de oorlog met de VS.