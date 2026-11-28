LOS ANGELES (ANP) - De internationale luchthaven van Los Angeles is zaterdag opgeschrikt door een aardbeving onder de zeebodem niet ver van het vliegveld. Plaatselijke media melden dat er ruiten zijn gebroken.

Het epicentrum van de beving met een kracht van 5.0 was volgens Fox News 6 kilometer uit de kust van Manhattan Beach. Dat ligt 5 kilometer ten zuiden van de grote luchthaven. De beving werd in meerdere wijken gevoeld, zoals Venice, even ten noorden van het vliegveld,

Het zuiden van Californië trilt vaak met vele honderden bevingen per jaar, maar de meeste worden nauwelijks opgemerkt. De laatste grote aardbeving in de metropool had een kracht van 6.7 en was in januari 1994 in Northridge, ten noordwesten van de stad. Die veroorzaakte 57 doden, duizenden gewonden en gigantische schade aan panden en infrastructuur.