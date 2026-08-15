CATANIA (ANP) - De luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de nabijgelegen Etna, waarbij as uit de vulkaan het luchtverkeer in gevaar kon brengen.

Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd, meldt het vliegveld op zijn site. Vanaf 14.00 uur zijn weer vluchten mogelijk. De luchthaven van Catania, de op vier na drukste van Italië, waarschuwde reizigers dat ze nog wel goed moeten opletten of hun vlucht vertrekt.