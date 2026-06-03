KOEWEIT (ANP/RTR) - De luchthaven van Koeweit is tot nader order gesloten door een Iraanse aanval met drones en raketten. Er zijn volgens het leger gewonden gevallen en er is veel schade aangericht aan terminal 1 van de luchthaven.

Iran heeft naast Koeweit ook Bahrein weer beschoten. Teheran zegt dat dit een vergelding is geweest voor een Amerikaanse aanval op een communicatietoren op het Iraanse eiland Qeshm. Dat was volgens de Amerikaanse strijdkrachten een vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen op Bahrein en Koeweit, waar de VS militairen gestationeerd heeft.