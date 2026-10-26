Lula wint de Braziliaanse presidentsverkiezingen

BRASÍLIA (ANP/RTR) - De linkse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Dat heeft de kiesraad zondag bekendgemaakt. Lula versloeg in de tweede ronde de radicaalrechtse senator Flávio Bolsonaro, de oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, met 51,76 procent van de stemmen tegen 48,24 procent voor Bolsonaro. Lula begint daarmee aan zijn vierde ambtstermijn.

De 80-jarige Lula, voormalig metaalarbeider en vakbondsleider, was eerder president van 2003 tot 2011. Hij zat van 2018 tot 2019 gevangen wegens corruptie, maar zijn veroordelingen werden later vernietigd. In 2022 versloeg hij Jair Bolsonaro en keerde hij terug aan de macht.

Lula had tijdens de campagne te maken met onvrede over corruptieschandalen rond zijn Arbeiderspartij en de hoge kosten van levensonderhoud. Ook had hij volgens waarnemers moeite om jongeren en mensen zonder vast dienstverband te bereiken.

Flávio Bolsonaro wilde de radicaalrechtse beweging van zijn vader voortzetten. Volgens peilers hielp een onverwacht hoge opkomst Lula aan de overwinning.