Macron heeft 'lang en goed gesprek' met Trump over Oekraïne

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft aan verslaggevers laten weten dat hij een "zeer goed" en "zeer constructief" gesprek heeft gehad met de Amerikaanse president Donald Trump over Oekraïne. "We hebben uitgebreid gesproken over Oekraïne en Rusland, over de noodzaak om onze Oekraïense vrienden sneller en beter te helpen met raketafweersystemen", zei Macron.

De twee wereldleiders spraken elkaar in New York, waar ze aanwezig zijn voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens Macron was Trump "zeer meegaand". Ook de situatie in en rondom de Rode Zee werd besproken, aldus de Franse president. De twee lopende conflicten zijn volgens Macron "van groot belang voor de vrede in de wereld en voor onze veiligheid".

Macron had voorafgaand aan de ontmoeting besloten het gesprek met Trump "volledig openhartig" in te gaan, aldus een diplomatieke bron tegen persbureau AFP. Later deze week is hij van plan met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te spreken.